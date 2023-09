Sottomarini, la tragedia del Titan non ferma i super ricchi: boom di acquisti

20 settembre 2023 a

Una catastrofica implosione e la morte istantanea di tutti e cinque i passeggeri. È la tragedia che si è consumata negli abissi dell'oceano per il Titan, il sommergibile che osava sfidare la maledizione del Titanic portando facoltosi turisti a osservare i resti del famoso relitto a quasi 4.000 metri di profondità. Dopo giorni di ricerche disperate, i rottami del sottomarino di OceanGate disperso sono stati trovati proprio accanto al fantasma del Titanic. Il dramma, tuttavia, non sembra aver scosso i più ricchi che scelgono di acquistare sommergibili per uso privato.

Alla fine del mese di settembre, al Monaco Yacht Show, verranno presentati nuovissimi superyacht ma anche sottomarini privati. Questi sommergibili furono commercializzati per la prima volta a Monaco alla fine degli anni Duemila. Nel 2022, però, c'è stato un vero e proprio boom di richieste. Ad attrarre i miliardari è stato un modello costruito per sole due persone e chiamato Nemo, come il personaggio di Jules Verne in "Ventimila leghe sotto i mari". Il produttore olandese di sottomarini U-Boat Worx ha offerto ai propri ospiti la possibilità di provare un'immersione durante lo spettacolo così da incitarli all'acquisto per sole 590mila sterline.

Sebbene sia impensabile, mai come oggi le persone più ricche del mondo vogliono un sottomarino per scopi privati. Triton Submarines e U-Boat Worx, due delle più grandi aziende del settore, ne costruiscono di continuo. Ma quali sono i costi? I prezzi dipendono soprattutto da quanto il natante riesca a spingersi nel profondo. Per il Triton, uno dei più importanti e famosi, si parte da una base di 2,8 milioni di dollari. Chi invece non si accontenta, punta allo scafo in titanio per un totale di 35 milioni di dollari.