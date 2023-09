Messico, fine della corsa per Ovidio Guzman: che succede al figlio di “El Chapo”

16 settembre 2023 a

Ovidio Guzman, uno dei figli di Joaquin «El Chapo» Guzman, è arrivato negli Stati Uniti dopo essere stato estradato dal Messico. «Questa azione è l’ultimo passo nello sforzo del Dipartimento di Giustizia di colpire tutti gli aspetti delle operazioni del cartello di Sinaloa», ha dichiarato in un comunicato il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland. Guzman, arrestato dalle autorità messicane nel gennaio di quest’anno, era uno dei narcotrafficanti più ricercati di Washington per il suo coinvolgimento nel traffico di fentanyl, e ora deve affrontare una serie di accuse federali in diversi tribunali del Paese.

Nell’aprile di quest’anno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato in tre diversi distretti federali le accuse contro Guzman e tre dei suoi fratelli per aver presumibilmente assunto la leadership del Cartello di Sinaloa dopo l’arresto e la successiva estradizione del padre negli Stati Uniti. Le accuse, nel Distretto meridionale di New York, nel Distretto settentrionale dell’Illinois e nel Distretto di Columbia, sono state emesse nell’ambito di un’indagine sulla «più grande e prolifica operazione di traffico di fentanyl al mondo», guidata dal cartello e «alimentata da aziende farmaceutiche cinesi».Il cartello di Sinaloa, secondo Washington, è il «cartello della droga più potente del mondo» ed è in gran parte responsabile della produzione e della fabbricazione di fentanyl per la distribuzione negli Stati Uniti, dove la droga, considerata 50 volte più potente dell’eroina, è «la principale causa di morte tra gli americani tra i 18 e i 49 anni». Guzman e i suoi fratelli, noti come «Chapitos», sono stati anche accusati di aver trasportato «sistematicamente» tonnellate di cocaina da e attraverso il Sud e il Centro America verso gli Stati Uniti.

L’esercito messicano ha arrestato Guzman il 5 gennaio nello Stato settentrionale di Sinaloa e successivamente lo ha trasferito nel Centro federale di riadattamento sociale (Cefereso) numero 1 Altiplano, noto anche come carcere di Almoloya, situato nello Stato del Messico, dove era detenuto anche il padre, evaso da lì nel 2015. L’arresto è stato una sorpresa, poiché è avvenuto pochi giorni prima della visita del presidente statunitense Joe Biden in Messico per il vertice dei leader nordamericani, anche se il presidente messicano Andrès Manuel Lòpez Obrador ha negato qualsiasi collegamento tra i due eventi. Gli Stati Uniti, che dal dicembre 2021 offrivano 5 milioni di dollari per la sua cattura, hanno accusato il presunto narcotrafficante di reati legati all’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di droga nel Paese.