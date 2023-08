I tifosi del Malaga protestano in aeroporto. A chi fanno la festa

22 agosto 2023 a

Spagna, i tifosi del Malaga mettono in scena una protesta divertentissima. La loro squadra milita in serie B ma la proprietà non ha avuto alcuna intenzione o possibilità di acquistare giocatori per rinforzare la sua rosa.

Fantastica protesta dei tifosi del #Malaga per gli zero acquisti: scelgono tifosi all’aeroporto e li accolgono come giocatori… pic.twitter.com/bULPoMvPIr — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) August 22, 2023

Ma i tifosi non si sono persi d'animo e hanno inscenato la protesta dell'aeroporto. In altre parole hanno accolto i turisti atterrati a Malaga come se fossero i fuoriclasse che attendevano da tempo. Con tanto di sciarpe e autografi firmati.