Germania, cannabis libera per "uso ricreativo": sì del governo, dove si comprerà

Cannabis libera anche a scopi ricreativi. Il governo tedesco ha dato il via libera a un disegno di legge per legalizzare l’acquisto e il possesso di piccole quantità di cannabis per uso ricreativo. La proposta, che deve ancora passare in Parlamento, consentirebbe agli adulti di possederne fino a 25 grammi e coltivare fino a tre piante per uso personale. Le persone potranno anche unirsi in un "cannabis club" senza scopo di lucro fino a 500 membri dove la droga può essere coltivata e acquistata legalmente. Si tratta di «un punto di svolta» nell’atteggiamento della Germania nei confronti della cannabis, ha commentato il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, sottolineando che ai minori sarà ancora vietato l’uso del farmaco e il governo lancerà una campagna di allerta sui rischi per la salute.

Il piano è molto lontano da quello originale dell’anno scorso, che prevedeva di consentire la vendita di cannabis agli adulti in tutto il Paese in punti vendita autorizzati. È stato ridimensionato in seguito ai colloqui con la commissione Ue. Gli approcci altrove in Europa variano. In Svizzera l’anno scorso le autorità hanno dato il via libera a un progetto pilota che consente a poche centinaia di persone a Basilea di acquistare cannabis dalle farmacie per scopi ricreativi. In Repubblica Ceca il governo ha lavorato a un piano simile a quello tedesco per consentire la vendita e l’uso ricreativo della cannabis, che non è ancora stato finalizzato. Infine la capitale della Danimarca, Copenaghen, ha proposto di legalizzare la cannabis, ma è stata respinta dal Parlamento. La Francia invece non ha intenzione di liberalizzare le sue rigide regole sulla cannabis