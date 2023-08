Torre Eiffel evacuata, è allarme sicurezza a Parigi. Cosa succede

12 agosto 2023 a

Evacuata la Torre Eiffel per un allarme sicurezza, polizia e artificieri sul posto. Lo scrive Afp, agenzia d'informazione globale, che lo apprende dalla Sete, società gestrice del monumento simbolo di Parigi. Per capire cosa sta succedendo nel cuore della Francia sarà necessario attendere gli esiti dei rilievi degli specialisti. In un primo momento infatti si è parlato di allarme bomba ma le verifiche sulla " Tour " sono in corso.

L'evacuazione della Torre Eiffel è scattata nella mattinata di oggi e tra mezzogiorno e le 13.30 è stato completato l'allontanamento dei visitatori. L’evacuazione riguarda i tre piani della Torre, compreso il ristorante, così come il piazzale. La portavoce della Sete ha spiegato che si tratta di "una procedura abituale in questo tipo di situazione, che è anche infrequente".