Hawaii, l'isola di Maui è in ginocchio per gli incendi: devastazione e 36 morti

10 agosto 2023 a

a

a

Tre incendi distinti hanno colpito l’isola di Maui, devastando anche la storica cittadina di Lahaina. Gli incendi hanno spinto le autorità ad ordinare l’evacuazione di 13 località, lasciando agibile solamente una delle strade locali. Le autorità hanno riferito che le persone ospitate nei rifugi sono attualmente 2.100 e hanno invitato i turisti a lasciare l’isola. In particolare i roghi hanno ucciso almeno 36 persone. Richard Bissen Jr., sindaco della comunità di West Maui di Lahaina Town, ha fatto inoltre sapere che almeno due dozzine di persone sono rimaste ferite.

Ecuador sotto choc, assassinato il candidato presidente: Paese nel caos

Martedì la Guardia Costiera ha salvato 14 persone, tra cui due bambini, che si erano buttate nell’oceano per sfuggire al fuoco e al fumo. Sei pazienti sono stati trasportati in aereo da Maui all’isola di Oahu martedì notte: tre di loro avevano ustioni gravi e sono stati portati all’unità ustionati dello Straub Medical Center, gli altri sono stati portati in altri ospedali di Honolulu. Almeno 20 pazienti sono stati invece portati al Maui Memorial Medical Center. Un disastro assoluto per le Hawaii.