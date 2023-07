Guerra in Ucraina, Vladimir Putin lancia il messaggio alla Nato: pronto a qualsiasi scenario

30 luglio 2023 a

Il riferimento non è direttamente rivolto al conflitto in Ucraina ma è chiaro che l'alta tensione tra blocchi contrapposti rischia di degenerare. Per questo sono in corso contatti continui tra russi e occidentali ma l'incubo di tutti è che la situazione possa presto sfuggire di mano in qualche modo. Ne ha parlato anche il capo del Cremlino, Vladimir Putin, durante un incontro con la stampa. «Siamo sempre pronti a qualsiasi scenario ma nessuno lo vuole e, su iniziativa della parte americana, una volta abbiamo creato un meccanismo speciale per prevenire questi conflitti». L'ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, incontrando la stampa, secondo quanto riporta l’agenzia Tass.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Interfax, Vladimir Putin, riferendosi all’ipotetico scontro con gli Usa, stava rispondendo a una domanda sulla Siria. Rispondendo a una domanda della stampa se sia possibile uno scontro diretto tra le forze russe e quelle della Nato in Siria e se la parte russa sia pronta per tale scenario, Putin ha detto: «Siamo sempre pronti per qualsiasi scenario ma nessuno lo vuole» Lì è stato creato un meccanismo speciale per prevenire tali incidenti, ha affermato. «Abbiamo creato un meccanismo speciale per prevenire tali conflitti a un certo punto su iniziativa degli Stati Uniti. I capi di alcuni dipartimenti mantengono contatti diretti tra loro e sono in grado di consultarsi su qualsiasi crisi», ha affermato. «Significa che nessuno vuole scontri anche lì, ma se lo fanno, siamo pronti», ha detto Putin.