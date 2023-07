Niger, assalto all'ambasciata francese. Le risposta di Macron: "Reagiremo"

30 luglio 2023 a

Niger, «migliaia» di manifestanti si sono riuniti davanti all’ambasciata francese, scandendo slogan a sostegno dei golpisti del generale Tchiani contro Parigi e sventolando bandiere russe. Lo riferisce un giornalista di Le Figaro che si trova a Niamey, parlando di una situazione molto tesa. La Francia, che non riconosce i golpisti, ha annunciato ieri la sospensione della cooperazione bilaterale con il Niger, come ha fatto anche l’Ue.

L'ombra di Wagner sul colpo di Stato in Niger. Spunta un audio di Prigozhin

Dal canto suo il presidente francese, Emmanuel Macron, «non tollererà alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi» in Niger e Parigi risponderà «immediatamente e senza esitazioni»: lo ha fatto sapere l’Eliseo nel giorno in cui nella capitale nigerina, Niamey, migliaia di persone hanno manifestato a sostegno dei golpisti e davanti all’ambasciata francese. «Chiunque attacchi cittadini francesi, esercito, diplomatici e diritti di passaggio francesi vedrebbe la Francia rispondere in modo immediato e senza esitazioni. Il presidente della Repubblica non tollererà alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi», si legge nella nota dell’Eliseo. Secondo il Quai d’Orsay, attualmente in

Niger si trovano tra i 500 e i 600 cittadini francesi.