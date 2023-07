Ucraina, missili "modificati" sulla Russia: colpito un bar a Rostov

28 luglio 2023 a

Missili sulla Russia con Mosca che accusa Kiev: utilizzate armi da difesa modificate per attaccare. Le truppe ucraine hanno colpito Taganrog, città portuale della Russia meridionale nella regione di Rostov, con l’aiuto di un missile di difesa S-200 convertito in versione d’attacco. È quanto ha dichiarato il ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti. "I sistemi di difesa aerea russi hanno rilevato il missile ucraino e lo hanno intercettato in volo", ha sottolineato il ministero che ha aggiunto che diverse persone sono rimaste ferite nell’attacco che ha colpito un bar e diversi edifici sono stati danneggiati.

Il governatore della regione, Vasily Golubev, sul suo canale Telegram, ha affermato in seguito che i sistemi di difesa aerea russi hanno colpito un secondo missile ad Azov, sempre nell'oblast di di Rostov. "Si stanno specificando le conseguenze", ha detto il governatore della regione. In precedenza, il ministero della Difesa russo ha riferito che le forze di Kiev hanno effettuato un attacco «terroristico» a Taganrog con un missile del sistema di difesa aerea S-200, convertito in una versione da attacco.

Intanto una persona è deceduta in seguito a una esplosione che si è verificata nella sede di un sindacato a Odessa, nel sud dell’Ucraina. Lo rende noto la polizia dell’oblast di Odessa spiegando che "la polizia sta stabilendo le circostanze dell’esplosione. Secondo le informazioni a disposizione, una bomba è esplosa per maldestra manipolazione. Una persona ha perso la vita nell’esplosione". Le circostanze di quanto accaduto sono in corso di accertamento, ga detto la polizia annunciando informazioni dettagliate in seguito. Tra i fronti caldi di questi giorni c'è quello del Mar Nero: "Navi da guerra russe minacciano i civili nelle violando tutte le norme del diritto marittimo internazionale. Questi sono i metodi dei terroristi", ha scritto su Telegram, Andry Yermak, Consigliere capo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "La comunità internazionale deve condannare le azioni dei russi", ha aggiunto ancora allegando anche un video. .