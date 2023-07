Incendi isola di Rodi, turisti nel panico: "Evacuati in 30mila". Allarme per una famiglia italiana

23 luglio 2023 a

L'isola di Rodi è in fiamme, situazione critica per i residenti e i tanti turisti che hanno scelto la meta greca per le loro vacanze. Sono ormai fuori controllo gli incendi che da giorni stanno devastando l’isola: almeno 30 mila le persone, molti turisti, che hanno dovuto abbandonare case e hotel per fuggire, trasferiti dalle barche alla guardia costiera nelle isole vicine. Senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco che da giorni stanno tentando di domare le fiamme, alimentate però dalle alte temperature e dai forti venti. Cinque elicotteri, due dei quali dell’aeronautica militare, e tre aerei hanno iniziato a sganciare acqua, mentre in giornata è previsto l’arrivo di un velivolo dei vigili del fuoco dalla Repubblica Ceca e due dalla Turchia.

"Questa è la più grande evacuazione antincendio mai effettuata in Grecia", ha riferito Konstantia Dimoglidou, portavoce della polizia greca, sottolineando che fortunatamente "tutto è andato liscio. Tutti, soprattutto i turisti, hanno seguito ciò che avevamo ordinato". Intanto, il gruppo tedesco Tui ha annunciato la sospensione dei suoi voli turistici verso l’isola greca: "Fino a martedì, il gruppo tedesco non porterà più nuovi turisti" sull’isola, ha dichiarato la portavoce Linda Jonczyk, aggiungendo che sono ancora in arrivo aerei vuoti per aiutare a evacuare le migliaia di turisti colpiti.

L’Unità di crisi della Farnesina sta monitorando con l’ambasciata italiana ad Atene e le autorità locali la situazione. "Per assistenza o segnalazioni contattare +390636225 anche via SMS e scrivere a [email protected]", si legge in un tweet del ministero degli Esteri. Intanto c'è preoccupazione per un gruppo di italiani. "Sia fornito aiuto e assistenza ad una famiglia di Trani in fuga dalle fiamme a Rodi", è il contenuto della PEC inviata dal sindaco del capoluogo della Sesta provincia pugliese, Amedeo Bottaro, all’unità di crisi per aiutare una famiglia, con un minore di 8 anni, bloccata dalle fiamme. "Al momento la famiglia ha trovato un riparo di fortuna - spiegano dal Comune - ma la situazione resta particolarmente critica anche nel posto dove hanno trovato provvisorio alloggio".