Francia, Brigitte Macron fa spese folli: il conto che fa tremare l'Eliseo

Un conto salato, anzi salatissimo, è quello che è stato presentato a Brigitte Trogneux, la moglie del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. La prémière dame ha speso, nel 2022, ben 315.808 euro. In sostanza, circa 865 euro al giorno. Il motivo di questa "emorragia di denaro" ? Stando alle ultime verifiche, Brigitte avrebbe dato "fondo" all'Eliseo per assistenti, viaggi e serate.

Un fiume di denaro pubblico è uscito dalle casse di Palazzo, dettagliato nell'ultima relazione della Corte dei Conti, quella sulle spese e sulla gestione dei servizi della presidenza della Repubblica francese in cui si "pesano" i coniugi Macron. Sui francesi pesavano già numerose spese: già alle prese con inflazione e carovita, prezzi del carburante alla pompa rimasti alti e il peso di bollette energetiche con aumenti progressivi previsti da agosto e con rincari ulteriori da febbraio 2024, ora potranno lamentare le uscite dovute alle scelte della prémière dame.

Dopo la polemica del 2020, per le spese legate ai fiori e ai giardini di Palazzo rimessi a nuovo su sua indicazione, l'anno scorso sono stati i viaggi a pesare sul budget di Brigitte Trogneux. Secondo quanto riporta Il Giornale, infatti, la signora Macron ha compiuto "14 viaggi ufficiali da first lady, metà all’estero, al seguito del presidente. Ma si contano pure 16 tappe in Francia della sola Brigitte, in aumento rispetto al 2019, anno di paragone rispetto al biennio Covid".

Ma non basta. "Oltre a viaggi 'in treno o in macchina', gran parte delle spese Brigitte l’ha poi destinata alla remunerazione dei dipendenti: due assistenti personali; un'assistente per gli assistenti e un’altra assistente condivisa con il consigliere per le memorie di Macron. Una mini-équipe i cui stipendi rientrano nel 'salvadanaio première dame', che non prevede invece spese per abiti, né fondi per consulenze", si legge ancora. Mentre nel Paese gran parte della popolazione fatica ad arrivare a fine mese, la moglie di Emmanuel Macron non fa niente per non provocare la rabbia dei francesi e, anzi, si concede lusso estremo.