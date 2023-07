Londra, il Trocadero diventa una mega-moschea con centro islamico

16 luglio 2023 a

Un'enorme moschea nel cuore del quartiere dei divertimenti di Londra. Un piano che sta già sollevando un polverone nella multietnica capitale britannica quello svelato da The Mail on Sunday, edizione domenicale del Daily Mail. Secondo il tabloid, il miliardario musulmano Asif Aziz, colosso dell'immobiliare, sta per costruire una gigantesca moschea a tre piani con centro islamico all'interno del Trocadero, che si trova tra Piccadilly Circus e Soho. Potrà ospitare 390 fedeli e sorgerà nello spazio lasciato inoccupato dalla chiusura di un cinema, ormai nel 2006.

Mr West End, così è soprannominato l'imprenditore delle case di lusso, aveva in origine l'intenzione di costruire una moschea da mille posti nel mega-locale già nel 2020, rivela il tabloid che ha dato la notizia in esclusiva, ma si era dovuto fermare per le proteste dei residenti e dei gruppi di estrema destra. Ora la svolta: "Alla fine di maggio il Consiglio di Westminster ha approvato una domanda di pianificazione per un progetto più piccolo", si legge nell'articolo che cita le parole di un portavoce del consiglio londinese che ha confermato l'operazione e il via libera dell'operazione a opera della Fondazione Aziz.

Il Trocadero di Londra è uno dei simboli del divertimento britannico. È stato costruito nel 1896 come ristorante, e poi chiuso nel 1965. Nel 1984 la rinascita come complesso votato all'intrattenimento con mostre, esposizioni, cinema, ristoranti, e a partire dal 1996 con spazi dedicati ai videogiochi. Chiuso nuovamente nel 2011, ora può rinascere, anche come grande centro islamico.