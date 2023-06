Nato, nessun cambio al vertice: la decisione finale su Stoltenberg

29 giugno 2023 a

Dopo tante voci la decisione è stata presa: sarà prorogato di un altro anno il mandato del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. A lanciare la notizia è il Times, che cita fonti diplomatiche, secondo cui il norvegese dovrebbe restare alla guida dell’Alleanza fino al prossimo summit dei leader, che si terrà nell’estate del 2024.

la decisione era nell’aria già da ieri mattina. «Prima di tutto, penso che il nuovo Segretario Generale della Nato sarà il buon vecchio Segretario Generale della Nato. Quindi penso che questo sia ciò che c’è di nuovo e fresco e penso che sia un bene, anche se abbiamo molti candidati forti all’interno della Nato e Fredericksen è tra questi», le parole pronunciate dalla premier estone Kaja Kallas, in una conferenza stampa presso la sede della Rappresentanza estone presso l’Ue a Bruxelles, rispondendo ai cronisti che chiedevano se al vertice di Vilnius si sarebbe scelto il nuovo segretario e se ritenesse il suo nome o quello della premier danese Fredericksen come candidati. In attesa della comunicazione ufficiale è ormai realtà la riconferma di Stoltenberg alla guida dell’Alleanza atlantica.