Putin chiede un minuto di silenzio per Berlusconi, l'elogio commosso: il video

Un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi. Lo ha chiesto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Forum economico di San Pietroburgo. "L’ex primo ministro italiano ha fatto molto per costruire relazioni a lungo termine tra la Russia e i Paesi della Nato", ha detto Putin che ha ricordato il fondatore di Forza Italia chiedendo alla platea "un minuto di silenzio per onorare la sua memoria" e alzandosi in piede insieme ai presenti. "Berlusconi ha fatto molto per costruire relazioni normali e a lungo termine tra la Russia e i paesi della Nato. Era una persona molto brillante, molto attiva, energica. Senza alcuna esagerazione, lo considero una personalità di spessore su scala globale", ha detto Putin in una sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Parlando al Forum di San Pietroburgo, Putin ha chiesto di rispettare un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi. #Spief2023 pic.twitter.com/HnCe6XP8DG — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) June 16, 2023

L'amicizia tra il cavaliere e Putin è di lunga data, i due negli anni si sono incontrati più volte e hanno espresso sentimenti di sincera amicizia. La guerra in Ucraina aveva allontanato i due. La Russia tra l'altro non è stata invitata ai funerali di Stato al Duomo di Milano. Putin, tuttavia, è stato tra i primi a rendere omaggio alla figura dell'ex premier parlando di "una perdita irreparabile e un grande dolore", aveva dichiarato il presidente russo in un messaggio di condoglianze inviato al presidente Sergio Mattarella.