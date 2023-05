Principe Harry, causa persa in tribunale contro il governo britannico

Alessandra Zavatta 23 maggio 2023 a

Il principe Harry ha perso la causa legale contro il Ministero dell'Interno che si è rifiutato di fornirgli la protezione della polizia metropolitana quando è in Gran Bretagna. Quando al Duca di Sussex è stato detto che non era più qualificato per questa protezione, lui si è offerto di pagarla personalmente. Il ministero dell'Interno britannico ha risposto che "i poliziotti non sono guardie del corpo private".

Il principe ha così impugnato la decisione in tribunale, perché riteneva che avrebbe dovuto essere autorizzato a pagare, allo stesso modo in cui nel Regno Unito le squadre di calcio pagano gli ufficiali per mantenere l'ordine durante le partite. Ma la richiesta è stata respinta.

I responsabili della Metropolitan Police hanno detto alla corte che i loro ufficiali non sono "pistole a pagamento" per i ricchi e famosi, sostenendo che consentire a Harry di pagare per la protezione da parte di ufficiali armati costituirebbe un "precedente inaccettabile".

Il Duca ha perso la protezione "gratuita" delle forze dell'ordine da quando si è trasferito negli Stati Uniti e non rappresenta più la Famiglia Reale negli eventi pubblici. Gli avvocati della polizia hanno sottolineato, nel giudizio, che "è sbagliato mettere in pericolo gli agenti dietro pagamento di un compenso da parte di un privato".