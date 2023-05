Russia, Medevev impaurisce tutti: “Siamo vicini alla terza guerra mondiale”

12 maggio 2023 a

«Il mondo si è avvicinato alla terza guerra mondiale». L’ultima minaccia, ad oltre un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, è del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, intervenuto all’undicesimo Forum legale internazionale di San Pietroburgo. L’ex presidente russo ha però sottolineato che «non ci possono essere vincitori» in un conflitto simile. Medvedev ha poi puntato il dito contro l’Occidente. «Stanno armando fino ai denti il regime ucraino e gridano all’aggressione di Mosca».

Prigozhin accusa l'esercito russo e scatta la resa dei conti con il Cremlino

L’obiettivo successivo è stato Volodymyr Zelensky, numero uno di Kiev: «La creatura in verde ha augurato la morte a tutti gli abitanti del Cremlino. E non per mano sua. Non sappiamo come morirà qualcuno, perché le vie di Dio sono misteriose. Ma il drogato di Kiev ha la possibilità di morire per mano sua. Di morire con un vile suicidio. Come Adolf Hitler, dopo aver ingerito veleno per cani». Il delfino di Putin continua ad esasperare i toni, con frasi e accuse che neanche lo stesso numero uno del Cremlino pronuncia.