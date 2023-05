Guerra, la Russia bombarda l'Ucraina a tappeto: droni e missili su Kiev e Odessa

08 maggio 2023 a

Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi russi. È questo il bilancio arrivato nelle prime ore dell'8 maggio, quando Mosca ha lanciato un altro attacco su larga scala contro l’Ucraina, mirando in particolare a Kiev e Odessa. Nella capitale tre persone sono rimaste ferite in esplosioni nel distretto di Solomyanskyi, mentre altre due sono rimaste ferite quando il relitto di un drone è caduto nel distretto di Sviatoshynskyi, entrambi a ovest del centro della capitale, gli aggiornamenti forniti dal sindaco Klitschko tramite il suo canale ufficiale Telegram. Due feriti del distretto di Sviatoshynskyi sono stati trasferiti in ospedale.

Klitschko in seguito ha aggiunto che il relitto di un drone è caduto su un edificio a due piani nel distretto di Sviatoshynskyi, aggiungendo che le esplosioni sono continuate a Kiev. L'amministrazione militare della città ha affermato che i detriti sono caduti anche nel distretto centrale di Shevchenkivskyi. Un tubo del gas ad alta pressione è stato danneggiato a causa degli attacchi. I giornalisti di Kyiv Independent, fa sapere lo stesso media ucraino, avevano sentito numerose esplosioni a Kiev, con funzionari locali che affermavano che i sistemi di difesa aerea stavano respingendo gli attacchi.

Mentre era attivo l’allarme antiaereo, si è sentita anche un'esplosione a seguito di un attacco missilistico che ha colpito la città di Odessa sul Mar Nero durante la notte. I media ucraini hanno riportato suoni di esplosioni pure nell'oblast meridionale di Kherson. Le forze russe hanno lanciato missili Kh-22 contro il magazzino di un'azienda alimentare e un'area ricreativa sulla costa del Mar Nero, secondo Serhiy Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare di Odessa. Non ci sono state segnalazioni di vittime. La guerra va avanti senza pause.