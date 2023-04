Ucraina, a Bakhmut infuria la battaglia. Esplosioni in Crimea: "oggetto" abbattuto su Mar d'Azov

22 aprile 2023 a

Infuria la battaglia a Bakhmut mentre sale la tensione in Crimea. La tv di Stato russa ha pubblicato un filmato di soldati russi che, secondo quanto raccontato da Mosca, si dice siano sul campo di battaglia all'interno del territorio ucraino di Bakhmut. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le unità d'assalto stavano combattendo per il controllo della parte occidentale della città aggiungendo che le truppe aviotrasportate stavano sostenendo l'offensiva proteggendo i fianchi delle unità d'assalto.

Nelle ultime 24 ore l’esercito ucraino ha respinto 53 attacchi da parte delle truppe russe nelle direzioni di Bakhmut, Avdiivka, Maryinka e Shakhtar, riferisce lo Stato Maggiore delle Forze armate dell’Ucraina in un rapporto pubblicato questa mattina e riportato dalle agenzie ucraine. I combattimenti più feroci sono stati quelli di Bakhmut, ha aggiunto Kiev, sottolineando che la probabilità di ulteriori attacchi missilistici e aerei in tutto il Paese rimane alta.

Intanto forti esplosioni sono state udite in Crimea. Le informazioni rimbalzano da Radio Liberty Crimea al canale Telegram "Mash on the Wave", secondo cui "il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto 'un oggetto' sopra il Mar d'Azov".