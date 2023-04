Starship fa flop, il super-razzo esplode dopo il lancio. Cosa twitta Elon Musk

20 aprile 2023 a

"Congratulazioni al team di SpaceX per l’entusiasmante lancio di prova di Starship! Abbiamo imparato molto in vista del prossimo lancio di prova tra pochi mesi". Elon Musk in un tweet si complimenta per il test del nuovo razzo, anche se l'operazione è finita con l'esplosione del vettore. Lo Starship di SpaceX è partito dal Texas per il primo test ma è esploso tre minuti dopo il decollo. L’azienda di Elon Musk intendeva inviare il razzo Starship, alto quasi 120 metri, in un viaggio intorno al mondo con partenza dalla punta meridionale del Texas, vicino al confine con il Messico. A bordo non c’erano persone né satelliti; sia il booster che la navicella spaziale dovevano poi cadere in mare. Moltissimi spettatori hanno assistito al lancio da South Padre Island, a diversi chilometri di distanza dal sito di lancio di Boca Chica Beach, che era off limits. Il primo tentativo di lancio del razzo era stato annullato lunedì a causa di una valvola bloccata nel razzo durante il rifornimento.

Il primo lancio di Starship era previsto il 18 aprile ma era stato annullato dopo l'accensione dei motori. La missione ha l'obiettivo di portare in cielo la navicella Starship SN24 e Super Heavy, il razzo più grande al mondo. L'azienda spaziale di Musk vorrebbe utilizzare questo sistema di lancio per le future missioni sulla Luna e su Marte. Starship è stato anche scelto dalla Nasa come lander lunare per Artemis 3, missione del 2025 che porterà di nuovo l'uomo sulla Luna.