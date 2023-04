Omicidio Vladlen Tatarsky, il fermo di Daria Trepova tramutato in arresto

04 aprile 2023 a

Daria Trepova resterà in carcere fino al 2 giugno. Il fermo dell'accusata dell'omicidio di Vladlen Tatarsky è stato tramutato in arresto. Il tribunale Basmanny di Mosca ha deciso che Daria Trepova, accusata dell’omicidio del blogger Vladlen Tatarsky, rimarrà in carcere, come misura preventiva, fino al 2 giugno. Lo riferisce dall’aula il corrispondente di Ria Novosti. «Il tribunale ha deciso di accogliere la richiesta degli inquirenti di tenere Trepova in custodia cautelare per un periodo di 2 mesi, fino al 2 giugno 2023», ha affermato il giudice.

Intanto si fa il punto sulle difficili relazioni esistenti tra Stati Uniti e Russia. «Probabilmente descriverei lo stato attuale di queste relazioni con una sola parola: collasso. Il rapporto è rovinato, la responsabilità è degli Stati Uniti». Lo ha detto il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov in onda sul canale televisivo Rossiya-24, commentando l’attuale stato delle relazioni tra Russia e Stati Uniti. Lo riporta l’agenzia Tass.