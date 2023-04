Guerra, la Francia alza l'età dei riservisti fino a 70 anni: la Russia fa davvero paura

04 aprile 2023 a

Non si placano le conseguenze della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Il ministro francese delle Forze armate, Sébastien Lecornu, parlando ai microfoni della radio francese Rtl, ha annunciato di volere "innalzare i limiti d'età per i riservisti. Si potrà essere riservisti nell'esercito francese e reclutare nuovi riservisti fino a 70 anni. Per certe funzioni di specialisti, fino a 72 anni”. Il reclutamento e l'innalzamento dei limiti d'età per i riservisti sono elementi "chiave" per il ministro Lecornu, che si pone l'obiettivo di raggiungere "300.000 soldati nel lungo termine, di cui 100.000 riservisti”. Il titolare del dicastero delle Forze Armate oggi presenterà in Consiglio dei ministri il suo progetto di legge di programmazione militare 2024-2030. I media francesi riportano che al momento il limite d'età è fra 62 e 65 anni a seconda dei casi. Si dovrebbero quindi allargare i numeri dell’esercito francese, una scelta dettata dalla necessità di avere uomini pronti al conflitto in caso di bisogno. Uno scontro diretto tra la Nato e Vladimir Putin non viene affatto sottovalutato.