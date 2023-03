Guerra in Ucraina, “a Bakhmut un massacro per i russi”. Kiev resiste

30 marzo 2023 a

Sono circa 6.000 i mercenari del gruppo Wagner che combattono a Bakhmut, il fulcro della guerra tra Ucraina e Russia nelle ultime settimane. Il dato è stato fornito al Congresso dal capo degli Stati maggiori riuniti americano, il generale Mark Milley: “I russi stanno conducendo operazioni di combattimento in questo momento soprattutto a Bakhmut. Probabilmente si tratta di circa 6.000 mercenari veri e propri e forse di altre 20 o 30.000 reclute, molte delle quali provengono dalle carceri. E stanno subendo un’enorme quantità di perdite nell’area di Bakhmut. Gli ucraini stanno infliggendo morte e distruzione a questi uomini. La battaglia per la città si è trasformata in un massacro per i russi. Gli ucraini stanno attuando una difesa molto efficace che si è rivelata costosa per i russi. Negli ultimi 21 giorni, i russi non hanno fatto alcun progresso a Bakhmut”. Le parole di Milley sono state pronunciate davanti alla commissione per le Forze armate della Camera, insieme al segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin.