Ballo della Rosa 2023, Charlene di Monaco non c'è: "La principessa senza fede"

Il principe Alberto di Monaco e Charlène Wittstock hanno divorziato in gran segreto? Tam-tam impazzito sulla coppia reale dopo il "Ballo della Rosa", l'evento benefico che accompagna la vita mondana di Monte Carlo dal 1954 e creato proprio dalla Principessa Grace.

Facciamo un passo indietro. Venerdì mattina, la principessa, 44 anni, è stata paparazzata nel quadrilatero della moda a Milano in look casual, ma soprattutto senza fede al dito. La sera dello stesso giorno però ha partecipato con il marito ai premi Monte Carlo “Woman of the Year” e Charlène aveva rimesso l’anello nuziale.

Sabato sera nuovo colpo di scena: Sua Altezza Reale Alberto, 65 anni, ha partecipato allo scintillante Ballo della Rosa insieme alla sorella, la Principessa Carolina di Hannover. Grande assente l’ex olimpionica di nuoto che pare avere un pessimo rapporto con la cognata. E così la rivista francese Royauté ha rilanciato l’indiscrezione: Alberto e Charlène sono separati o quantomeno sull’orlo della separazione. Subitanea la smentita di un portavoce del Palazzo dei Principi: “Neghiamo formalmente le voci maligne diffuse dalla rivista francese Royauté. Si prega di ignorare questo articolo totalmente infondato”.

In verità, le voci di un addio imminente per la coppia monegasca si rincorrono da anni e si sono intensificate nel 2021. All’epoca la principessa andò in Sud Africa per una campagna della sua Fondazione in difesa dei rinoceronti in via di estinzione e ci rimase per 10 mesi ufficialmente a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica che la costrinse a una serie di interventi chirurgici al volto. A novembre 2021 tornò a Monte Carlo ma fu subito ricoverata in una clinica svizzera per terminare la lunga e tribolata convalescenza. Dopo qualche mese ha ripreso gli impegni ufficiali al fianco di Grimaldi, ma senza mai spazzare via i rumors sulla sua infelicità alla Rocca.