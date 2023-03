Germania, sparatoria in chiesa: è una strage. "Almeno 7 morti" ad Amburgo

09 marzo 2023 a

Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in una sparatoria all'interno di una chiesa di Testimoni di Geova ad Amburgo, in Germania. La polizia della città tedesca ha riferito in un tweet che un’operazione su larga scala è in corso nella zona del quartiere di Alsterdorf. Le vittime sarebbero almeno sette, riporta Bild, e almeno otto i feriti.

Secondo quanto riferito dai media tedeschi, l'assalto sarebbe avvenuto intorno alle 21 ma su dinamiche e movente non ci sono ancora indicazioni chiare. Al momento non è chiaro se abbia agito una sola persona o un commando di persone. Sui social alcuni testimoni hanno postato foto e video della zona con il quartiere di Alsterdorf delimitato da numerosi mezzi della polizia e ambulanze.