Onu, ecco il Trattato dell'alto mare per la protezioni degli oceani

05 marzo 2023

Nasce ufficialmente il Trattato dell’alto mare per la creazione di aree protette del 30% di tutti gli oceani del mondo entro il 2030. L’accordo trovato nella sede dell’Onu a New York dopo anni di trattative. "La nave ha raggiunto la riva", ha annunciato il presidente della conferenza Rena Lee, tra gli applausi dei delegati. Per alto mare s’intendono le acque internazionali in cui tutti i paesi hanno il diritto di pescare, seguire rotte commerciali e fare ricerca.