Grecia, incidente ferroviario oggi: scontro fra treni, strage di passeggeri

Dodici secondi da incubo poi l'inferno: la collisione, violentissima, avvenuta tra due treni all'altezza di Tempe nella Grecia centrale ha causato almeno 36 morti mentre altre 85 sono rimaste ferite. Ma i soccorsi sono ancora lì per la vasta operazione di salvataggio e il bilancio delle vittime del drammatico incidente ferroviario è destinato a salire.

Secondo le prime informazioni a essere coinvolti nello schianto violentissimo sono stati un treno passeggeri proveniente da Atene e diretto alla città settentrionale di Tessalonica e un treno merci partito da Tessalonica e diretto a Larissa. Dopo l'impatto tra il convoglio con oltre 300 passeggeri a bordo e il treno merci, che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato frontale, tre vagoni sono usciti dai binari finendo in una scarpata. Secondo il canale televisivo pubblico Ert, almeno una delle carrozze ha preso fuoco. Un inferno di fuoco e lamiere taglienti con i passeggeri intrappolati. I vigili de fuoco stanno compiendo da ore un lavoro difficilissimo per salvare i superstiti sotto i vagoni deragliati. A parlare subito del tragico schianto è stato il governatore della regione della Tessaglia, Konstantinos Agorastos, spiegando che 194 passeggeri sono stati trasferiti a bordo di un bus a Tessalonica.

Un treno passeggeri si scontra con un treno merci nel nord della Grecia.@GeneralMCNews pic.twitter.com/SpUEKextEk — Carmen Daniello.Fermate il mondo..voglio scendere (@daniello_carmen) March 1, 2023

Alle operazioni di soccorso partecipano decine di agenti di polizia, 40 vigili del fuoco. Sul posto anche una trentina di ambulanze. Due ospedali della zona di Larissa sono stati requisiti per accogliere i numerosi feriti, 25 dei quali sarebbero in condizioni gravi. "Procediamo in condizioni molto difficili a causa della gravità della collisione tra i due convogli", ha spiegato il portavoce dei vigili del fuoco, Vassilis Varthakoyiannis.