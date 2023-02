Pallone spia cinese abbattuto in Alaska: a cosa hanno sparato gli Usa

Alessandra Zavatta 20 febbraio 2023 a

Il pallone spia abbattuto sull’Alaska non era un pallone spia. Ma un aerostato amatoriale da dodici dollari. L'allarme che ha generato ha spinto l’aeronautica militare degli Stati Uniti a sgonfiarlo con un missile da 439mila dollari. Scatenando una selva di polemiche. La Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade ha denunciato che uno dei suoi palloni lanciati per hobby è andato disperso sopra l'Alaska l'11 febbraio scorso, lo stesso giorno in cui un jet F-22 statunitense ha abbattuto un oggetto non identificato che stava volando a 11.560 metri di altitudine lungo la costa settentrionale della baia di Bristol.

La Cina ha riconosciuto come proprio l’aerostato tirato giù il 4 febbraio da un caccia Usa al largo delle coste della Carolina del Sud, sostenendo però che non era un dirigibile spia ma un apparato per rilevazioni meteorologiche. "I tre oggetti volanti non identificati abbattuti sull’Alaska, in Canada e sul lago Huron, in Michigan - ha spiegato il presidente statunitense Joe Biden - erano prodotti commerciali”. Quindi non palloni "militari" lanciati da Paesi esteri per osservare basi missilistiche americane. E fino a ieri nessuno era riuscito a capire cosa fossero. Visto che sono caduti in aree impervie e sono difficili da recuperare. Al contrario del pallone-spia abbattuto sull’Atlantico, i cui resti sono stati raccolti dalla Marina e ora vengono analizzati dagli esperti del Pentagono.

Adesso, almeno per uno di quegli “strani” Ufo, il mistero è risolto. Era un aerostato lanciato da un gruppo di appassionati dell’Illinois che, a causa dei venti, era finito sull’Alaska. Era in volo da 124 giorni e aveva circumnavigato la Terra sette volte. In un post sul proprio blog, il gruppo non ha collegato subito i due eventi. Ma la traiettoria della mongolfiera prima dell’ultimo check-in elettronico registrato alle 00.48 di quel giorno suggerisce una connessione con l’abbattimento ad opera del missile.

Negli Stati Uniti in molti hanno protestato per denunciare lo spreco di denaro pubblico e cioè lanciare un missile da 439mila dollari per abbattere un piccolo aerostato largo 80 centimetri che di dollari ne costa appena dodici. La Casa Bianca ha ribadito che “gli oggetti volanti sono stati eliminati perché le autorità ritenevano che rappresentassero una minaccia per l'aviazione”.

Questo tipo di palloni viaggia alla stessa altitudine dei jet di linea e può comunque costituire un pericolo. Contengono tracker, pannelli solari e antenne; i palloncini vengono riempiti utilizzando un metro cubo di elio. Quella americana è stata una decisione "isterica e assurda", ha detto Wang Yi, l’inviato diplomatico del presidente cinese Xi Jinping alla Conferenza per la sicurezza di Monaco.

Secondo il magazine “Aviation Week” questi mini-dirigibili consentono agli hobbisti di combinare la passione per le mongolfiere e quella di radioamatori dilettanti. Il fondatore di Scientific Balloon Solutions, Ron Meadows, la cui società produce in California aerostati appositamente costruiti per hobbisti, educatori e scienziati, ha dichiarato di aver tentato di allertare le autorità sulla natura degli oggetti avvistati sul Nord America. "Ho provato a contattare i nostri militari e l'Fbi ma non mi hanno creduto”, ha sottolineato deluso.