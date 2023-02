Ucraina, “500mila nuovi soldati da Mosca”. Putin dà l'assalto finale per vincere la guerra: i piani

07 febbraio 2023 a

Una grande mobilitazione per sferrare una nuova offensiva contro l’Ucraina. A Kiev si aspettano che la Russia chiami a combattere fino a mezzo milione di soldati in più nei prossimi mesi: “Mosca mobiliterà 300-500mila persone per compiere le operazioni offensive nel sud e nell’est dell’Ucraina nella primavera ed estate prossime”. Vadym Skibitskyi, vice capo dell’intelligence della Difesa ucraina, citato dalla Cnn, ha fatto un quadro della situazione: “I 500mila si sommano ai 300mila richiamati a ottobre. Questo dimostra che Vladimir Putin non intende in alcun modo mettere fine alla guerra. L’offensiva di Mosca può colpire le regioni di Donetsk e Luhansk e forse quella di Zaporizhzhia. Le truppe russe resteranno in difesa nelle regioni di Kherson e in Crimea”.

“Massiccia offensiva”. Putin pronto a colpire: l'intelligence anticipa la mossa

Negli scorsi giorni sempre dall’Ucraina era filtrata la notizia che la Russia stia pianificando una grande offensiva in concomitanza con il primo anniversario della guerra, che cade il 24 febbraio. “Ufficialmente hanno annunciato 300mila soldati, ma quando vediamo le truppe alle frontiere, secondo le nostre valutazioni il numero è molto più alto” le parole del ministro Reznikov. E ora è arrivata una prima stima preliminare.