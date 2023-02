Terremoto Turchia e Siria, oltre 1.300 morti e migliaia di edifici crollati

06 febbraio 2023 a

a

a

Ormai le vittime si contano a migliaia. Sta avvento effetti catastrofici il violentissimo terremoto che ha colpito nella notte la Turchia meridionale e le regioni confinanti, come la Siria. La scossa di magnitudo 7,7 della scala Richter è stata registrata nella regione dell'Anatolia sud-orientale. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime, che al momento sono oltre 1.300. Migliaia i feriti. ''E' stato il terremoto più forte dal 1939'', ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intervenendo a una riunione di governo. Almeno "912 dei nostri cittadini hanno perso la vita e 5.385 persone sono state ferite", ha affermato ancora Erdogan aggiungendo che sono finora "2.470 le persone estratte dalle macerie" e sono almeno "2.818 gli edifici crollati" in Turchia.

Video su questo argomento Turchia, palazzo crolla in diretta: fuga disperata VIDEO | "Migliaia di morti"

Alle 912 vittime di cui ha parlato il presidente turco vanno sommate quelle registrate in Siria, dove ci sono 326 vittime nelle aree controllate dal governo e 150 in quello sotto il controllo dell'opposizione. È Gaziantep - già chiamata Antep - la città della Turchia che ha fatto registrare il numero più alto di vittime: 80. Vittima del sisma anche la mastodontica fortezza di Gaziantep, che da quasi duemila anni svettava sull’altipiano sito nella parte più occidentale dell’Anatolia sud-orientale della Turchia, proteggendo la città nata sulle ceneri dell’antica Antiochia ad Taurum. Il monumento, patrimonio dell’Unesco, è stato spazzato via in pochi istanti.

Terremoto in Turchia, centinaia di morti. Revocata l'allerta tsunami in Italia | VIDEO

L'Ufficio di gestione dei disastri e delle emergenze di Ankara, che dipende dal ministero dell'Interno, ha reso noto che il sisma è stato registrato alle 4,17 ora locale, le 2,17 in Italia, ed è stato registrato a 23 chilometri a est di Nurdagi, nella provincia di Gaziantep. Sono oltre 40 le scosse di assestamento registrate nelle ore successive alla prima, ha riferito l'agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze del ministero degli Interni di Ankara. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 7,5 è stata registrata nella provincia turca di Kahramanmaras, nel sud del Paese, alle 11.24 ora italiana. Lo riferisce l'Istituto italiano nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).