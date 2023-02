Medvedev fa il sanguinario: “L'Ucraina brucerà, pronti ad usare ogni tipo di armi”

04 febbraio 2023 a

L’ex presidente russo e oggi vice presidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, si è contraddistinto ancora una volta per dichiarazioni incendiarie sulla guerra in Ucraina. Il delfino di Vladimir Putin - così era chiamato quando era il numero uno del Cremlino - ha rilasciato un’intervista rilasciata alla giornalista russa Nadana Fridrikhson ed ha mandato un segnale all’Occidente e a Kiev: “Tutta l’Ucraina che rimane sotto il governo di Kiev brucerà se nel Paese arriveranno altri carri armati occidentali. La fornitura di armi avanzate dagli Stati Uniti all’Ucraina non farà che innescare ulteriori rappresaglie da parte nostra”. Medvedev ha poi risposto alla domanda se l’uso di armi a lungo raggio possa costringere Mosca a negoziare con Kiev, chiudendo ogni porta: “Il risultato sarà esattamente l’opposto”.

“La nostra risposta - ha concluso Medvedev nel colloqui con Fridrikhson - può essere a qualsiasi livello. Il presidente della Russia l'ha detto chiaramente. Non ci poniamo alcuna restrizione e, a seconda della natura delle minacce, siamo pronti a usare ogni tipo di armi”.