L'Ucraina è sicura: “Nell'Ue entro due anni”. Ma da Bruxelles frenano

Accelerata da una parte, frenata dall’altra. L’Ucraina ha palesato l’obiettivo di entrare nell’Unione europea entro i prossimi due anni per bocca del primo ministro, Denys Shmyhal, che ha rilasciato un’intervista a Politico. Numerosi leader europei, fra cui il presidente francese Emmanuel Macron, hanno tuttavia già chiarito che serve molto più tempo per questo ingresso. «Bruxelles dice: non così presto», si legge infatti nel sottotitolo dell’intervista. Shmyhal sembra consapevole della difficoltà tanto è vero che parla di questo progetto definendolo «molto ambizioso». «Ci aspettiamo di espletare la fase di pre-ingresso dei negoziati nel corso del 2023», il resto delle parole del premier ucraino.

Nel frattempo l’intelligence britannica, nell’aggiornamento quotidiano sul conflitto con la Russia, ha fatto sapere che è probabile che le autorità di Mosca arruolino altre persone nell’ambito della mobilitazione parziale per la guerra: «Il 22 gennaio 2023 i media hanno riportato che la polizia di frontiera russa ha impedito ad alcuni lavoratori con doppia cittadinanza russa-kirghiza di lasciare la Russia, dicendo che i loro nomi sono sulle liste di coloro che possono essere chiamati». Il segnale che Vladimir Putin è pronto a contare su tutte le armi a sua disposizione per l'attacco finale delle prossime settimane.