Morte Tyre Nichols, diffusi i video choc. America in rivolta contro la polizia

Tyre Nichols, 29 anni, è morto in ospedale tre giorni dopo essere stato picchiato dalla polizia che lo aveva fermato per eccesso di velocità a Memphis, in America. Ieri è stato diffuso il video dell'arresto e dell'aggressione e negli Usa è riesplosa la protesta feroce: poco dopo le 19 il filmato, rilanciato immediatamente della tv all news americana, è diventato virale. Nel video – diviso in quattro spezzoni ripresi della bodycam degli agenti e da una telecamera aerea fissa – si vede il fermo, la colluttazione, la fuga e infine la cattura e le botte, che gli agenti della polizia di Memphis, in Tennessee, hanno dato al giovane nero Tyre Nichols. Le sue ultime parole: "Mamma, mamma, mamma".

L’episodio si era consumato alle 20:30 del 7 gennaio scorso. I cinque poliziotti, anche loro afroamericani, coinvolti nel pestaggio sono stati subito licenziati dalla polizia e incriminati per omicidio di secondo grado, aggressione e rapimento aggravato. Quattro di loro sono usciti su cauzione. Fanno tutti parte di un’unità chiamata Scorpion (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods) creata nel 2021, famigerata per episodi di violenza.

WATCH: The pole camera footage of the beating arrest of #TyreNichols has been synced with the audio from the body camera footage. Five Memphis Police officers, all black, have been fired & charged with second-degree murder. pic.twitter.com/H9GMC9XcFz — Officer Lew (@officer_Lew) January 28, 2023

Adesso le città di tutto il Paese sono in subbuglio e si preparano a manifestare a oltranza a Boston, Chicago, Detroit, New York City e Portland, Oregon. I parenti del ragazzo hanno esortato i sostenitori a protestare pacificamente. "Non voglio che bruciamo la nostra città, distruggendo le strade, perché non è quello che mio figlio rappresentava - ha detto giovedì la madre di Nichols, RowVaughn Wells - Se voi ragazzi siete qui per me e Tiro, allora protesterete pacificamente".

Il presidente Joe Biden ha dichiarato di essere "indignato" dopo aver visto il video del pestaggio di Nichols da parte della polizia di Memphis e anche lui ha esortato i cittadini a protestare pacificamente.