Ucraina, trema il governo: "Corruzione". Si dimette vice ministro della Difesa e dirigente

La corruzione irrompe nella guerra in Ucraina e scuote il governo di Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato una riorganizzazione all’interno dell’amministrazione a seguito di una serie di denunce di corruzione. Nel suo discorso serale, Zelensky ha dichiarato: “Abbiamo preso decisioni che riguardano il personale, funzionari a vari livelli nei ministeri e in altre strutture del governo centrale, così come nelle regioni e nelle forze dell'ordine”. E oggi è partita una raffica di dimissioni. Il vice ministro della Difesa ucraino Vyacheslav Shapovalov ha lasciato l’incarico.

Secondo la nota ufficiale del ministero, Shapovalov ha detto addio per non “creare minacce alle Forze armate in seguito alle accuse sull'acquisto dei servizi di ristorazione. Nonostante il fatto che le accuse annunciate siano prive di fondamento, le dimissioni sono un atto degno nelle tradizioni della politica europea e democratica, dimostrazione che gli interessi della Difesa sono superiori a qualsiasi gabinetto o presidenza”.

E sempre questa mattina Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'ufficio della presidenza ucraina, ha annunciato sul canale Telegram di aver chiesto al Volodymyr Zelensky di sollevarlo dall'incarico. Lettera di dimissioni anche per il vice ministro ucraino per lo sviluppo delle comunità e dei territori dell'Ucraina, Ivan Lukerya. Lo ha annunciato Lukerya su Facebook.