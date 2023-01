Kenya, si ribalta la barca carica di turisti italiani: vivi per miracolo

21 gennaio 2023 a

a

a

È stata solo una brutta avventura quella che per un gruppo di turisti italiani in Kenya poteva trasformarsi in una tragedia. Stavano navigando al largo della spiaggia della Garoda, a Watamu, con la speranza di avvistare i delfini, quando la barca per escursioni su cui viaggiavano si è ribaltata, dopo essere stata investita da un'onda anomala. I passeggeri, pochi dei quali vestivano il giubbotto di salvataggio, si sono improvvisamente ritrovati in mare aperto. Decisivo l'intervento di alcune barche vicine che hanno prestato soccorso ai turisti e li hanno portati sulla spiaggia del Garoda Resort.

Tutti salvi gli italiani a bordo che hanno raggiunto la riva grazie al pronto intervento delle guardie marine del Kenya Wildlife Service. Un lieto fine che non è invece toccato a una donna e una bambina keniane che sono morte annegate, mentre un bambino è ricoverato in condizioni gravissime. Sulla spiaggia i soccorsi hanno rianimato un turista mentre altri suoi compagni di viaggio sono stati curati negli spazi del Garoda Resort per lievi contusioni. Solo una turista italiana rimane ricoverata in ospedale, sotto osservazione del personale sanitario che rassicura però sulle "condizioni stabili" della donna.

Qualche preoccupazione si era diffusa, subito dopo l'incidente, per un gruppo di 6 turisti italiani che avrebbe dovuto trovarsi sulla barca ma che, una volta terminati i soccorsi, mancava ancora all'appello. Inizialmente dati per dispersi, i 6 italiani si trovavano invece a bordo di una seconda imbarcazione che per loro fortuna non è stata investita dall'onda anomala.