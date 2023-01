Guerra Ucraina, dopo la tregua i russi riprendono a bombardare. Kiev colpisce Donetsk

08 gennaio 2023 a

La tregua unilaterale dell'esercito russo in Ucraina era appena finita, quando le sirene sono tornate a risuonare in tutto il Paese. La pace per celebrare il Natale ortodosso è stata interrotta già durante la notte, quando le forze russe hanno effettuato ben 7 attacchi missilistici su Kramatorsk e 2 su Kostyantynivka nell’area della regione del Donetsk controllata dalle autorità ucraine. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare ucraina della regione, Pavlo Kyrylenko. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime o feriti e i bombardamenti hanno danneggiato le zone industriali delle 2 città.

A strettissimo giro è arrivata anche la risposta dell'esercito di Kiev che sta cercando di resistere all'invasione del Cremlino. Due centrali termoelettriche nella regione ucraina di Donetsk controllate dalle forze russe sono state danneggiate da un attacco missilistico dell’esercito ucraino. Lo hanno riferito funzionari insediati a Mosca e l’agenzia di stampa statale russa Tass. Sulla base delle prime informazioni, sarebbero stati colpiti gli impianti di Zuhres e Novyi Svit e alcune persone sul posto avrebbero riportato ferite, hanno detto i funzionari sui loro canali Telegram. Due persone potrebbero essere intrappolate sotto i detriti nella centrale elettrica danneggiata di Starobesheve a Novyi Svit, ha riferito Tass.