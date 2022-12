L'Iran convoca l'ambasciatore italiano: "Basta ingerenze"

29 dicembre 2022 a

a

a

Il ministero degli Esteri dell'Iran ha convocato oggi l'ambasciatore italiano a Teheran, Giuseppe Perrone. Lo riporta l'agenzia Irna. Ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva convocato alla Farnesina l'ambasciatore iraniano designato Mohammad Reza Sabouri "per manifestargli l'indignazione e la preoccupazione dell'Italia".

"Fermare esecuzioni e repressione". Tajani convoca l'ambasciatore iraniano

Oggi il premier Giorgia Meloni ha definito "inaccettabile" quanto sta accadendo in Iran, mettendo in guardia Teheran dalla possibilità che l'Italia cambi "atteggiamento" se la repressione delle manifestazioni "non dovesse cessare". Come riporta Irna l'ambasciatore italiano "è stato informato della forte protesta dell'Iran per gli atti e le osservazioni di alcuni funzionari italiani che continuano a intervenire negli affari interni" del Paese. "Il Ministero degli Affari Esteri iraniano ha sottolineato che le politiche selettive e duplici nei confronti dei diritti umani sono inaccettabili e respinte dalla Repubblica islamica dell'Iran". L'ambasciatore italiano, scrive Irna, "ha promesso di trasmettere la protesta dell'Iran al suo governo al più presto".