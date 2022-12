Ucraina, la Marina sorveglia le mosse di Mosca: "Navi russe nel Mediterraneo"

28 dicembre 2022 a

"È dall'inizio dell'anno che il nostro impegno si è intensificato". Così l'Ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, rispondendo ai cronisti al termine cerimonia di avvicendamento del Comando tattico dell'operazione Mediterraneo Sicuro, a bordo della nave San Giorgio nella stazione navale Mar Grande di Taranto.

In merito alla presenza di navi russe nel Mediterraneo, vicine alle coste pugliesi, De Carolis ha dichiarato: "Lo confermo. Certo, i russi ci sono. Per cui a noi il compito di sorvegliare il Mediterraneo. Quello che tengo ad evidenziare è che come Marina Italiana ci muoviamo in un contesto pienamente sinergico con le altre Marine alleate che operano nel Mediterraneo e con tutte quante le altre operazioni" ha spiegato De Carolis.