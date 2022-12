Brasilia, camion bomba contro l'insediamento di Lula: sventato il piano

26 dicembre 2022 a

a

a

Piano sventato e un uomo arrestato. La polizia brasiliana ha fermato un sostenitore del presidente in carica Jair Bolsonaro, accusato di aver cercato di usare esplosivi "per creare caos" ad una settimana dall'insediamento del neo presidente Luiz Inacio Lula da Silva. L'uomo, identificato come George Washington de Oliveira Sousa, è stato arrestato sabato dopo aver piazzato un ordigno in un camion cisterna vicino all'aeroporto di Brasilia.

La cerimonia di insediamento di Lula dovrebbe svolgersi nella capitale brasiliana il primo gennaio. Ad allertare le forze dell'ordine è stato lo stesso camionista: ci sarebbe stato un tentativo di attivazione ma il dispositivo alla fine non è esploso, ha spiegato in una conferenza stampa un alto funzionario della polizia di Brasilia.