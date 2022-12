L'appello di Zelensky per un black-out mondiale: "Un'ora di buio per l'Ucraina"

20 dicembre 2022 a

a

a

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto un 'black-out' mondiale a sostegno dell'Ucraina. Zelensky ha chiesto alle istituzioni e a cittadini di tutto il mondo di spegnere le luci -non solo quelle di istituzioni e monumenti ma anche quelle natalizie nelle singole case- domani 21 dicembre, dalle 20:00 alle 21:00 ora di Kiev, come gesto di solidarietà con il Paese invaso dai russi e che da settimane è nel mirino di attacchi alle strutture energetiche.

"Ripristinata l'elettricità ma manca l'acqua". L'allarme di Zelensky sull'Ucraina

La campagna, battezzata #LightUpUkraine, punta anche a raccogliere almeno dieci milioni di dollari per finanziare l'acquisto di mille generatori elettrici per permettere il funzionamento degli ospedali ucraini. "Abbiamo bisogno del vostro sostegno. Ogni medico costretto a operare nell'oscurità. Ogni padre e madre che fanno del loro meglio per dare alle loro famiglie ciò di cui hanno bisogno, anche nell'oscurità. Ogni ucraino che ha fede nella libertà, nonostante l'oscurità", ha detto Zelensky. Monumenti di tutto il mondo, simbolo con la loro illuminazione delle festività natalizie, come il Rockefeller Center di New York o Trafalgar Square a Londra, aderiranno all'iniziativa, secondo un comunicato diffuso dal governo ucraino.