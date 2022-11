Orban indossa la sciarpa 'Grande Ungheria' e scatena l'ira di Kiev

22 novembre 2022 a

Il premier ungherese Viktor Orban ha indossato in pubblico, durante una partita di calcio, una sciarpa con una mappa della 'Grande Ungheria' che comprende parti delle attuali Austria, Slovacchia, Romania, Croazia, Serbia e Ucraina.

Missione nei Balcani per Antonio Tajani e Guido Crosetto

Il suo gesto ha scatenato una bufera diplomatica: Kiev ha reagito annunciando che convocherà l'ambasciatore ungherese per protestare e chiedere scuse ufficiali. Come ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri, Oleg Nikolenko, "la promozione di idee revisioniste in Ungheria non contribuisce allo sviluppo delle relazioni ucraino-ungheresi e non è conforme ai principi della politica europea". Orban avrebbe scatenato anche l'ira dei paesi vicini in un momento già teso per via della guerra in Ucraina a cui vanno aggiunte anche le tensioni che si sono riaccese negli ultimi mesi tra Serbia e Kosovo. Proprio oggi, infatti, il vicepremier Antonio Tajani e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sono nei Balcani per una missione diplomatica.