Polonia, l'analisi sui resti che svela la verità sui missili: “Sono ucraini, ecco perché”

Due missili sono caduti sul villaggio di Przewodow in Polonia, vicino al confine con l’Ucraina, causando due vittime. Secondo fonti di intelligence degli Usa i razzi sarebbero di provenienza russa, una ricostruzione che rischierebbe di scatenare un conflitto tra la Nato e la Russia. Ma l’account Twitter “Ukraine Weapons Tracker” che si occupa di debunking e monitoraggio dell’utilizzo di materiale bellico durante la guerra in Ucraina dà un’altra versione dei fatti.

Anche il Pentagono inizia la retromarcia sui missili in Polonia

“Quindi cosa si è schiantato oggi nel villaggio di Przewodów, in Polonia? Abbiamo - scrivono sul noto social network corredando il tutto con alcune immagini - analizzato le foto disponibili dei frammenti e siamo giunti alla chiara conclusione che appartengono al motore 48D6 del missile serie 5V55 del sistema S-300 AD, ucraino”. Dopo la sentenza sono arrivate diverse critiche, ma gli analisti da quasi 800mila follower hanno mantenuto il punto: “Sentitevi liberi di controllare la posizione e quanto dista dai confini russi e persino bielorussi. E poi controllate la portata massima del missile citato per la modalità terra-aria, nella modalità di attacco al suolo è ancora inferiore”.

So what crashed in the village of Przewodów, Poland today?



With the cooperation of @blueboy1969 we analyzed the available photos of fragments and came to a clear conclusion that they belong to the 48D6 motor of the 5V55-series missile of the S-300 AD system- a Ukrainian one. pic.twitter.com/f0Ex3USLN8