Ucraina, morto il vicegovernatore di Kherson. Russi in ritirata fanno saltare in aria 5 ponti

09 novembre 2022 a

a

a

Il vicegovernatore della regione di Kherson, Kirill Stremousov, è morto in un incidente d'auto. Lo ha riferito il servizio stampa dell'amministrazione filorussa della regione, come riporta Tass. Stremousov aveva assunto il ruolo di vicegovernatore dopo che la regione di Kherson era passata sotto il controllo delle forze russe. Lo scorso 28 settembre, come riporta sempre Tass, Stremousov aveva ricevuto il passaporto della Federazione Russa.

Kirill Stremousov died in a car accident, - Russian media



We are waiting for confirmation. pic.twitter.com/7fOHtoIEJF — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 9, 2022

"Oggi, i russi hanno effettivamente iniziato a far crollare l'intera linea del fronte in direzione di Kherson e hanno iniziato una ritirata di massa. Nella direzione di Berislav, gli occupanti sono scomparsi in un certo numero di insediamenti. Cioè, non ci sono occupanti lì per ora. I russi se ne vanno in massa, ma quando se ne vanno fanno saltare in aria i ponti". Lo ha detto a Espreso Tv Serhii Khlan, consigliere dell'amministrazione militare regionale di Kherson. Klan ha aggiunto che gli occupanti stanno rafforzando le difese sulla sponda sinistra per lasciare in modo più sicuro la sponda destra della regione di Kherson: "Oggi stanno cercando di rafforzare alcune delle loro posizioni al fine di frenare l'offensiva delle forze armate e ritirarsi in sicurezza dalla riva destra del Dnipro". Per rallentare l'assalto delle forze armate ucraine, i russi hanno fatto saltare in aria cinque ponti nella regione di Kherson. Lo afferma Serhii Khlan, consigliere dell'amministrazione militare regionale di Kherson, citato da Unian. "Gli occupanti hanno fatto saltare in aria non solo i ponti Daryiv e Tyagin. Hanno fatto saltare in aria il ponte all'uscita da Snigurivka verso Kherson attraverso il canale. Hanno fatto saltare in aria il ponte a Novokairy, hanno fatto saltare in aria il ponte a Mylovi. Cioè, gli occupanti ora stanno facendo saltare in aria tutti i ponti che si trovano sulla riva destra della regione di Kherson", ha osservato Khlan. "Le bandiere della Federazione Russa non sono più esposte su molti edifici del centro della città occupata di Kherson" ha aggiunto Khlan affermando che "anche oggi è molto significativo che gli 'stracci tricolori' siano scomparsi di nuovo a Kherson, sugli edifici del Maritime College, dell'Accademia marittima e della House of Trade Unions", ha concluso Khlan.