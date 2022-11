T-72 in Ucraina, arrivano i carri armati "ricondizionati"

06 novembre 2022 a

Novanta carri armati T-72 d’epoca sovietica all'esercito di Kiev. “I veicoli blindati ci aiuteranno a liberare la terra ucraina. Apprezziamo questo continuo supporto”, cinguetta il presidente Zelensky mentre ringrazia Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Stati Uniti per la consegna dei cingolati "ricondizionati".

Proprio dagli Usa arriva un'ulteriore tranche di aiuti militari a Kiev del valore di 400 milioni di dollari che porta il totale di spese dell'amministrazione Biden per l'Ucraina in spese militari a 18.9 miliardi di dollari. Nel dettaglio il nuovo pacchetto di aiuti destinati comprende 45 carri armati T-72 ricondizionati, 1.100 droni Phoenix Ghost e 40 barche blindate, 250 veicoli blindati di sicurezza M1117. In realtà i carri armati T-72, di fabbricazione sovietica, provengono dalla Repubblica Ceca, ma sono quelli che gli ucraini sanno usare meglio.