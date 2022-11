Cosa succede se la guerra diventa nucleare: la frase di Putin a Macron

06 novembre 2022 a

Per l'ennesima volta Vladimir Putin ha minacciato di poter utilizzare una bomba atomica nel conflitto tra Russia e Ucraina. In una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron, il capo del Cremlino ha inviato un messaggio che ha gelato l'Europa. Lo Zar ha dichiarato che gli attacchi nucleari a Hiroshima "mostrano che non è necessario colpire una delle principali città per porre fine a una guerra". A riportare la terrificante notizia è stato il Mail on Sunday che ha citato una fonte del governo francese. Sebbene non ci siano prove dell'utilizzo imminente dell'arma nucleare da parte della Russia il presidente francese sarebbe rimasto "estremamente allarmato" dopo il colloquio. "Putin ha dato l'impressione chiara di voler usare un arma nucleare nell'est dell'Ucraina lasciando intatta Kiev", ha rivelato la fonte.