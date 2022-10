Ucraina, Mosca minaccia Kiev: "Deve smilitarizzare il corridoio del grano"

31 ottobre 2022 a

Kiev deve impegnarsi a smilitarizzare i cosiddetti corridoi del grano. È quello che ha affermato il ministero della Difesa russo, come riporta Tass. Mosca ha dichiarato di aver sospeso il movimento delle navi lungo i corridoi di sicurezza che consentono l'export del grano dai porti ucraini, in attesa che venga fatta luce sugli attacchi alle imbarcazioni della propria Marina a Sebastopoli.

Il ministero della Difesa russo ha spiegato di non ritirarsi dall'accordo di Istanbul sull'esportazione del grano, ma di voler sospendere l'iniziativa fino a quando Kiev non potrà garantire la sicurezza delle navi russe. "Il movimento delle navi lungo il corridoio di sicurezza è inaccettabile, dal momento che la leadership ucraina e il comando delle forze armate ucraine lo usano per condurre operazioni militari contro la Federazione Russa. È impossibile garantire la sicurezza di qualsiasi oggetto nel corridoio del grano fino a quando Kiev non smetterà di usarlo per scopi militari", ha affermato il ministero della Difesa russo.

Una posizione che viene ribadita dopo le affermazioni del ministero degli Esteri ucraino che ha accusato la Russia di voler affamare il mondo con la sua decisione di ritirarsi dall'accordo sul grano. "I prezzi globali del grano sono cresciuti del 5% dopo la sospensione russa dell'accordo sul grano. Milioni di persone in Africa e in Asia rischiano fame e malnutrizione per la crudeltà di Mosca. L'Ucraina vuole continuare ad esportare grano per chi ne ha bisogno. Non lasciamo che la Russia affami il mondo" aveva scritto su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri, Oleg Nikolenko.