Guerra in Ucraina, Joe Biden non intende incontrare Vladimir Putin al G20

Sale la tensione tra Usa e Russia. Alla vigilia del G20 che sarà ospitato a Bali a metà novembre, tra le due superpotenze è sempre di più muro contro muro. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dichiara di non avere nessuna intenzione di sedersi al tavolo con Vladimir Putin. E la tensione cresce a dismisura. Le parole della Casa Bianca sono state chiare: Joe Biden «non ha intenzione» di incontrare al G20 di Bali, in Indonesia, l’omologo russo, Vladimir Putin. Lo ha riferito la Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti «non ha intenzione di sedersi a un tavolo e discutere» con Vladimir Putin. Ed è qui che siamo oggi«, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby.

Intanto se nella guerra in Ucraina è sempre più muro contro muro, nei rapporti tra Israele e Libano la situazione sta volgendo verso il sereno. Anche per merito dell'amministrazione Usa. Yair Lapid, infatti, ringrazia Joe Biden «per la leadership nel contribuire alla realizzazione dell’accordo storico tra Israele e Libano». «Questo accordo rafforzerà la sicurezza di Israele, la nostra economia e contribuirà a fornire energia più economica alle persone nel mondo», aggiunge il premier israeliano in un tweet.