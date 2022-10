Rugby, stroncato da un malore all'ultima azione della partita d'addio. Choc in Argentina

24 ottobre 2022 a

Stroncato da un malore sul campo, all'ultima azione dell'ultima partita della sua carriera. Il rugbista argentino Javier Cardoso è morto così, a 42 anni, nei minuti che dovevano suggellare l'addio al rugby giocato. La tragedia si è consumata nella partita tra il Club Universitario Santa Fè, dove militava Cardoso. Il giocatore si è accasciato al suolo all'improvviso, lontano dall'azione di gioco e senza che in quel momento avesse un contrasto con un giocatore avversario.

I rugbisti in campo, secondo quanto riportano i media locali, avevano ricevuto la comunicazione dell'arbitro che la partita era arrivata all'ultima azione di gioco. Poi il malore fatale, riporta Repubblica, con il giocatore finito a terra in preda a convulsioni. Il soccorso del medico a bordo campo e i successivi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario sopraggiunto dopo l'allarme non sono riusciti a salvargli la vita. "La famiglia dell'Universitario vuole esprimere la sua profonda tristezza per la scomparsa di uno dei suoi giocatori, Javier Cardoso, grande compagno, eccellente amico e persona speciale. Siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di dolore" ha scritto il suo club in un post sui social.