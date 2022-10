Scozia, Isole Shetland senza telefoni e internet. L'arcipelago tagliato fuori dal mondo

Alessandra Zavatta 21 ottobre 2022 a

Le Shetland sono tagliate fuori dal mondo. Sulle isole al largo della Scozia sono fuori uso da alcune ore telefoni, Internet e computer a causa di un blackout provocato dall’interruzione del cavo sottomarino che le collega alla terraferma. Non gonfiano Facebook, Twitter e i social network. Non si può neppure telefonare.

Sul corre la fibra ottica e le comunicazioni. Secondo le prime indagini effettuate sembra che quel cavo strategico, poggiato sui fondali del Mare del Nord, sia stato misteriosamente tagliato.

La polizia ha lanciato l’allerta e sta cercando di rassicurare i residenti, dicendo loro che potrebbero essere ancora in grado di chiamare il 999, il numero di emergenza nel Regno Unito, anche senza segnale. Le persone vengono avvertite di non tentare di effettuare chiamate non urgenti e di controllare gli anziani poiché gli allarmi di assistenza potrebbero non funzionare.

Nel frattempo sono in corso le riparazioni di un altro cavo che collega Shetland e Faroe dopo che è stato danneggiato la scorsa settimana. L’incidente arriva dopo che fonti militari hanno avvertito di probabili operazioni di sabotaggio russo per distruggere i cavi sottomarini che forniscono Internet in Gran Bretagna. Sulla Rete corrono dieci trilioni di accordi finanziari al giorno. “Qualche settimana fa politici, capi della difesa ed esperti – rivela il quotidiano britannico Daily Mail - hanno avvertito che le infrastrutture critiche dell'Europa sono ora a rischio dopo che i tubi del gas del Nord Stream sono stati fatti saltare”.



“Non sappiamo ancora la causa, ma occorre scoprirlo per evitare che si ripeta in futuro”, ha dichiarato il parlamentare delle Orcadi e delle Shetland, Alastair Carmichael. Alla domanda se il danno potesse essere stato causato dai russi come rappresaglia per il sostegno del Regno Unito all'Ucraina nella guerra, Carmichael ha affermato che ciò non era stato al momento escluso.