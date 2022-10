Guerra in Ucraina, lo 007 inglese rivela: "I russi perdono fiducia in Putin"

11 ottobre 2022 a

"Le scorte e munizioni dell'esercito russo si stanno esaurendo e le truppe sono esauste. L'uso dei prigionieri per rinforzare le fila, e ora la mobilitazione di decine di migliaia di coscritti inesperti, parla di una situazione disperata". Lo ha rivelato Sir Jeremy Fleming, il capo dell'agenzia di spionaggio britannica GCHQ.

“Situazione disperata”. Che succede in Russia, la super-spia svela i guai di Putin

Fleming, che parla rarissimamente in pubblico, è intervenuto al Rusi thinktank dove ha evidenziato i costi esorbitanti sostenuti dalla Russia in mesi di combattimenti. "Sappiamo - e i comandanti russi sul campo lo sanno - che i loro rifornimenti e le munizioni stanno finendo". Secondo Fleming, inoltre, il popolo russo sta perdendo fiducia in Putin e nella sua guerra. E sul possibile uso dell'arma nucleare da parte di Putin lo 007 inglese, intervenendo al programma 'Today' della Bbc, afferma che: "Non ci sono attualmente segnali che indichino che la Russia sta considerando il ricorso alle armi nucleari. Qualunque discorso sul nucleare - ha poi avvertito - è molto pericoloso e dobbiamo stare molto attenti a come ne parliamo" conclude.