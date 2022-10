Ucraina, Zelensky firma il decreto che vieta i negoziati con la Russia

04 ottobre 2022 a

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ratificato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale che afferma l'impossibilità di condurre negoziati con il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, e la necessità di rafforzare le capacità di difesa dell'Ucraina. Dopo l'annessione da parte di Mosca di quattro territori ucraini e in seguito ai referendum non riconosciuti dalla comunità internazionale, Zelensky aveva già annunciato che non avrebbe mai negoziato con una Russia guidata da Putin.

Il presidente ucraino ha firmato il relativo decreto sulla decisione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina del 30 settembre 'Riguardo alle azioni dell'Ucraina in risposta al tentativo della Federazione russa di annettere il territorio del nostro Stato, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dell'area euro-atlantica, dell'Ucraina e ripristinarne l'integrità territoriale'. Lo riporta Ukrainska Pravda.